Morre aos 69 anos José Fioque, ex-secretário de Esportes de Americana

O ex-secretário de Esportes de Americana José Fioque morreu aos 69 anos, na noite nesta quinta-feira (8). Segundo amigos, nos últimos cinco anos, ele sofria complicações do mal de Alzheimer. Os horários do velório e sepultamento ainda não estavam definidos até o fechamento desta matéria.

Amigo de décadas de Fioque, o conselheiro tutelar Abimael Valadares disse que o ex-secretário foi um grande visionário e responsável por várias conquistas para a cidade. Ele trabalhou nas gestões dos prefeitos Waldemar Tebaldi e Erich Hetzl Júnior em Americana, em dois mandatos de cada.

José Fioque tinha 69 anos e morreu em Americana – Foto: Reprodução / Facebook

“Em 1991, ele trouxe para Americana os Jogos Abertos do Interior, que na época foi uma grande revolução para a cidade, pois permitiu as construções das quadras de handebol, arquibancadas do Centro Cívico, ginásio do Zanaga. Ele também foi presidente do Colorado, da Liga Americanense de Futebol Amador e diretor no Rio Branco”, afirmou.

Sobre o Rio Branco, Fioque assumiu o comando do Departamento de Futebol Amador em 28 de janeiro de 2004. Depois, em 2007, ele estava à frente do futebol profissional quando o time caiu pela primeira vez da Série A-1 para a A-2 do Campeonato Paulista.

O diretor da Unidade de Cultura da Prefeitura de Americana, Ricardo Hetzl, relatou que ultimamente Fioque já não saía de casa e, por conta do avanço da doença, infelizmente, não conseguia reconhecer os familiares. Ele também destacou feitos do amigo.

“Fioque teve uma atuação fantástica no esporte americanense, deixou um legado. Ele foi o responsável pelas escolinhas de goleiro, tênis de campo e outras modalidades. Fioque via no esporte uma oportunidade para as novas gerações”, disse.

O ex-prefeito Erich Hetzl Júnior afirmou que recebeu a notícia sobre o falecimento com muita tristeza. “Foi um grande companheiro como secretário e no PDT. Desempenhou seu trabalho com extrema qualidade. Vai deixar saudade”, desabafou.