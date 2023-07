Morre aos 48 anos o cantor americanense Ricardo Paparotti

O cantor, compositor e produtor Ricardo Paparotti, de 48 anos, foi encontrado morto no apartamento onde residia, em Americana, nesta quarta-feira (26). Simone Paparotti, irmã dele, usou as redes sociais para informar o falecimento, que teria ocorrido por conta de um infarto. O horário do velório ainda não foi definido.

Ricardo Paparotti tinha 48 anos – Foto: Reprodução / Facebook

Filho de Guaíra, cantor sertanejo, que faz dupla com Guaíba, Ricardo estava se dedicando atualmente ao estúdio que mantinha na cidade e estava produzindo um documentário sobre as crianças autistas, com a Palhacinha Lilica.

“Ricardo estava muito feliz em participar desse projeto e inclusive já tinha ido até a casa e uma das crianças. No ano passado, também já fez a produção do coral com as crianças autistas. Era incrível a paciência dele com quem tinha tanta dificuldade em cantar. O resultado foi lindo”, relata Lilica. “Soubemos dessa notícia com muita tristeza”, completa.

O coordenador da Rádio Clube (580 AM), Cézar Polidoro, lembrou do sucesso que Rodrigo fez como Fabiano, da dupla Pedro Paulo & Fabiano, nos anos 90.

“Na época, a dupla foi convidada a gravar um CD pela Sony Music, com a ajuda do Zezé de Camargo. Eles fizeram sucesso nacional. Gravaram a música ‘Cunhada Boa’ e ‘Causa Perdida’, que foi gravada depois por Chitãozinho & Xororó”, relatou Polidoro.

Atualmente, em carreira solo em São Paulo, como cantor e compositor, Pedro Paulo falou sobre a morte do ex-parceiro. “Que Deus abençoe a família, tivemos uma linda história juntos”, disse.