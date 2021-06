Morre Aline Faraone, sogra do ex-prefeito Omar Najar, aos 99 anos

Morreu no começo da noite desta sexta-feira (25) Aline Faraone, sogra do ex-prefeito de Americana Omar Najar. Ela faria 100 anos no dia 27 de julho. A causa da morte não foi informada.

O LIBERAL apurou que Aline morreu em casa, por volta das 19 horas. Ela era viúva de Estevam Faraone, que foi vereador em Americana e candidato a deputado estadual. Teve cinco filhos – Estevam (já falecido), Sandra, Maria Luiza, Aline e Ricardo. Deixou netos e bisnetos.

O velório e enterro estão previstos para acontecer neste sábado, no Cemitério da Saudade. O horário, no entanto, ainda não foi definido. A reportagem apurou que o velório deve ser breve, com duração aproximada de duas horas, com início ainda no período da manhã.

