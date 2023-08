Morre João Batista Inocentini, um dos idealizadores do Civi de Americana

Inocentini era presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados e Pensionistas

Faleceu neste domingo (6), aos 72 anos, o presidente do Sindnapi (Sindicato Nacional dos Aposentados e Pensionistas), João Batista Inocentini, um dos idealizadores do Civi (Centro de Integração e Valorização do Idoso), de Americana.

João Batista Inocentini faleceu aos 72 anos – Foto: Divulgação – Sindnapi

Conhecido como Feio, o metalúrgico aposentado também foi um dos fundadores do sindicato. O órgão comunicou o falecimento do dirigente sindical em uma nota de pesar.

“SINDICATO EM LUTO”

É com pesar que o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos – Sindnapi comunica o falecimento de seu presidente e fundador, João Batista Inocentini, ocorrido neste domingo, 6 de agosto de 2023.

Metalúrgico aposentado, foi um dos fundadores do sindicato e o grande responsável por tornar a entidade a maior da América Latina em sua categoria.”

O velório teve início às 8h desta segunda-feira na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo). Em seguida, o corpo de Inocentini será levado ao crematório da Vila Alpina, na Zona Leste de São Paulo.

Nas redes sociais, o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) se solidarizou com a morte do sindicalista.