Moraes vota para condenar moradora de Americana a 17 anos de prisão pelos atos de 8/1

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), votou pela condenação da faxineira Edineia Paes da Silva dos Santos, que reside em Americana, a 17 anos de prisão devido aos atos ocorridos no dia 8 de janeiro, em Brasília.

A ré, de 38 anos, é a primeira moradora da região a ter o caso julgado pelo Supremo. O julgamento, realizado de forma virtual, segue até o próximo dia 16. Morais foi o único ministro a dar seu parecer por enquanto. Ao todo, há 11 ministros. A condenação ou absolvição depende do voto da maioria.

Edineia, durante montagem de barraca, em imagem destaca por Moraes na decisão – Foto: Reprodução

Além da prisão, Moraes também quer que Edineia pague uma multa equivalente a R$ 44 mil, bem como uma parte de uma indenização por danos morais coletivos, fixada em R$ 30 milhões, valor que será dividido entre os condenados.

Em sua decisão, o ministro avalia que a faxineira não tinha como objetivo uma manifestação “pacífica”, como foi alegado pela defesa.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Verifica-se vários vídeos no interior do celular apreendido com a acusada de nítida intenção golpista e de evidente preparação para os atos antidemocráticos”, diz.

Ele também rebate a afirmação dela de que sua prisão teria ocorrido fora do Palácio do Planalto. No celular de Edineia, de acordo com Moraes, há um áudio em que uma voz feminina diz: “Nós conseguimos, gente. Nós conseguimos. É nosso. O poder emana do povo. Nós já entramos. Nós já invadimos tudo. Já conseguimos, com a graça de Deus. Deus é fiel.”

“Conforme relatos das testemunhas, foram presas apenas as pessoas que estavam no interior do Palácio do Planalto e a horda foi levada em grupo para delegacia de polícia, sem que houvesse algum revoltoso preso do lado de fora deste prédio público como ela alega”, afirma o ministro.

Ele também cita um vídeo no qual a moradora de Americana mostra a montagem de sua barraca no acampamento do Quartel General do Exército, em 7 de janeiro, em Brasília. Na filmagem, ela afirma que “não para de chegar patriota”, que “irão entupir Brasília” e que o “Brasil é nosso”, conforme consta na decisão.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Edineia ficou presa em Brasília até o mês passado, quando teve liberdade provisória concedida por Moraes.

Defesa

Ao LIBERAL, o advogado de Edineia, Hélio Júnior, reforça que sua cliente é inocente. Ele se posicionou por meio da seguinte nota:

“A condenação da senhora Edineia Paes é desproporcional visto que ela sequer foi presa dentro de qualquer prédio público e não participou das lamentáveis invasões do fatídico dia 8 de janeiro.

Em primeiro lugar, gostaria de ressaltar que a condenação de pessoas inocentes é algo profundamente injusto e prejudicial para nossa sociedade. Infelizmente, sabemos que essa prática existe e temos visto muitos casos de condenações injustas.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Outro fator importante é a pressão para encontrar um culpado rapidamente. Em alguns casos, a pressão da opinião pública e da mídia pode levar a uma condução apressada e falha das investigações, resultando na inequívoca condenação de inocentes.

Uma condenação injusta não é apenas uma tragédia para o indivíduo condenado, mas também para a sociedade como um todo. Para garantir a justiça, é essencial que o sistema legal seja constantemente avaliado e aprimorado para minimizar os erros e garantir que sejam tomadas medidas para evitar futuras condenações injustas.

No geral, advogados desempenham um papel fundamental na luta contra a condenação injusta de inocentes.

A justiça não pode ser verdadeiramente alcançada enquanto inocentes continuarem sendo condenados.

A condenação da senhora Edineia em uma pena exarcebada é um episódio lamentável onde uma faxineira sendo julgada pela Suprema Corte, sem foro privilegiado e agora sem possibilidade de recursos, visto que ela sempre repudiou todos os atos de vandalismo e violência praticados pelos vândalos no dia 8 de janeiro.

A injustiça que recai sobre os inocentes é uma chaga que clama por reparação”.