Moradores voltam a reclamar de proliferação de pernilongos em Americana

Moradores de Americana voltaram a reclamar da infestação de pernilongos na cidade. De acordo com eles, a situação não mudou nada, apesar da nebulização de inseticida prometida pela prefeitura, que disse ter realizado o serviço.

“Moro no São Manoel e eles [administração municipal] não fizeram nada. Quando teve início essa infestação, há pelo menos um mês, liguei no SAC [Serviço de Atendimento ao Cidadão] da prefeitura, reclamei de maneira online e meu último contato foi com a Uvisa [Unidade de Vigilância Sanitária]. Eles disseram que seria feita a nebulização, mas não tinha data. Mas agora estão em recesso”, afirmou a analista financeira Elaine Flávia Cubo Patucci, de 44 anos.

Elaine disse que não sabe mais a que métodos recorrer para tentar amenizar a situação. “Já comprei espiral de veneno, spray, coloco o de tomada e fecho toda a casa antes das 18 horas. Agora estou atrás de vela de citronela, porque ouvi falar que espanta pernilongos, mas não estou encontrando”, disse.

A analista financeira Thais Finardi Justi, de 34 anos, mora no Nova Carioba e também entrou em contato com o LIBERAL para dizer que a situação continua insuportável.

“Tem nuvem de pernilongo dentro de casa. Trabalho fora no período da manhã e, à tarde, fico em casa e não vi nenhuma nebulização. Sempre estou passando na região próximo ao rio onde disseram que fariam e também não vi nada, nenhum movimento de que estão fazendo alguma coisa. E nada mudou”, reclamou.

A prefeitura disse via assessoria de imprensa que o trabalho de nebulização foi feito nas margens dos rios, local com principal concentração de pernilongos. O serviço teria começado no último dia 20. A princípio, afirmou a administração, houve a percepção de melhora de uma forma ampla. No entanto, a Uvisa disse que haverá uma nova nebulização a partir de 3 de janeiro, quando termina o recesso.