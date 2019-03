Moradores sofrem com ruas do Recanto Jatobá

O analista de TI, André Luíz Dias de Oliveira, de 39 anos, pede que as ruas do Recanto Jatobá, em Americana, sejam asfaltadas. Moradores do bairro reclamam há anos da qualidade das vias.

“A gente não tem asfalto, no bairro foi feito um paliativo de jogar cascalho de tantos protocolos feitos durante os anos”, disse ao LIBERAL. Foto: Divulgação

Por conta disso, munícipes vem sofrendo com o excesso de poeira que existe por causa da situação. “A gente que tem criança pequena sofre bastante com a questão de alergia”, relatou o analista.

Outra queixa do bairro é uma área ao lado da Escola Estadual Professora Hylda Prado de Oliveira que deveria ser uma praça, mas está tomada por mato alto e entulho jogados por moradores de outras regiões do município.

Insetos, escorpiões, ratos e cobras são constantemente encontrados no local, segundo Oliveira.

A reportagem do LIBERAL questionou a assessoria de imprensa da Prefeitura de Americana sobre o problema na última quinta-feira, mas não obteve resposta até o fechamento da edição.