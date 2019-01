Moradores revitalizam praça no Jardim Colina

O secretário de Meio Ambiente de Americana, Odair Dias, esteve na última segunda-feira (14) na Praça Interact Clube, localizada entre as ruas Rio Grande e Pará, no bairro Jardim Colina, para conhecer as melhorias feitas por moradores locais e planejar novas ações junto da população. Ele estava acompanhado pelo deputado estadual Chico Sardelli.

A iniciativa da revitalização partiu do ex-vereador e morador do bairro, José Chávare, e os serviços incluem nova jardinagem, instalação de iluminação, bancos, lixeiras e a criação de um espaço kids.

“A praça estava abandonada, em total desuso e era um ótimo espaço desperdiçado. Com o apoio de vizinhos, familiares e da Prefeitura de Americana fizemos uma força-tarefa e conseguimos revitalizar tudo, criando uma área muito bonita. Agora, o ponto tornou-se referência, com a presença de muitas famílias e crianças brincando”, disse José Chávare.

Foto: Marília Pierre / Prefeitura de Americana

O secretário de Meio Ambiente, Odair Dias, enalteceu a ação e o empenho do grupo. “A iniciativa foi totalmente dos moradores e a prefeitura auxiliou. Aproveitamos também para discutir novas ações, entre elas, a criação de um programa em que as crianças possam ir até a praça para adquirir conhecimento sobre ervas medicinais que são plantadas no local”, explicou o secretário.

“É importante valorizar pessoas que abraçam causas ambientais nos dias de hoje e o José é um exemplo neste assunto, pois sempre esteve envolvido”, concluiu Odair Dias.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Americana.