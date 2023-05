Moradores relatam falta constante de água e baixa pressão em Americana

Marina de Oliveira, que reside na Rua Serra Geral, afirmou ter utilizado baldes para encher a máquina de lavar nesta sexta - Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Moradores vem reclamando da constante falta de água no Parque da Liberdade e Cidade Jardim, em Americana. Outro problema enfrentado seria que quando o fornecimento é restabelecido, a água tem baixa vazão.

A faxineira Marina de Oliveira, que reside na Rua Serra Geral, afirmou que na semana passada ficou três dias sem água. Nesta sexta, por exemplo, ela utilizou baldes para encher a máquina de lavar.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“A vazão na torneira é muito baixa. Na semana passada, trabalhei na casa de idosos, na Rua Serra do Pacaraima, no mesmo bairro, e o problema era o mesmo.”

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) informa que executou uma interligação de rede na Rua Potengi, perto da Rua Serra Geral, e com isso a pressão fica baixa. Com a conclusão até o final desta sexta, a pressão voltará ao normal. A falta no Parque da Liberdade é decorrente deste mesmo serviço e será normalizado o abastecimento.

Na Cidade Jardim, o DAE está realizando a troca de registros e reparos na rede para normalizar o abastecimento.