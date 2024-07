Moradores reclamam de vazamentos de água em quatro bairros de Americana; DAE promete manutenção até sábado

Moradores de quatro bairros de Americana reclamam de vazamentos de água que perduram há meses no Jardim Bela Vista, Catharina Zanaga, Terramérica 1 e Balsa 2. De acordo com o DAE (Departamento de Água e Esgoto), os serviços de manutenção serão feitos até sábado (20).

No Catharina Zanaga, a reclamação é na Rua Vitório Furlan. Ao todo, são três vazamentos na via, sendo que em um deles a água está infiltrando por baixo da calçada de uma residência. Segundo o DAE, a ordem de serviço foi registrada no dia 23 de maio e a manutenção será feita até sexta-feira (19).

Vazamento na Rua Vitório Furlan, em Americana; DAE diz que irá resolver até sábado – Foto: Leonardo Matos/Liberal

“A água desce como se estivesse em um rio, é absurdo esse desperdício. Vai fazer falta na época de estiagem, quando os rios estiverem baixos”, disse a zeladora de condomínio Maria, que trabalha na Vitório Furlan e preferiu não ter o sobrenome divulgado.

Além do incômodo, o asfalto também é afetado pelo problema. Na Rua Rio Pelotas, no Jardim da Balsa 2, o pavimento tem afundado por conta do vazamento, que é reincidente. De acordo com a autarquia, o registro da ordem de serviço foi no dia 21 de junho, enquanto a obra será executada até sábado.

“Essa é a Rua Rio Pelotas, pra você ver que faz jus ao nome”, brincou o servidor público José Carlos, morador ouvido pela reportagem. “Ali é final de tubulação e estoura direto o asfalto. Tivemos várias reclamações, mas o DAE arruma e estoura em outro lugar”, completou.

Outras demandas

Das quatro reclamações, a que perdura há mais tempo é a do Jardim Terramérica 1, na Rua Zulmira Rameh Saab. Nesta semana, o vazamento completou 90 dias, segundo os moradores. O DAE afirma que a ordem de serviço foi feita no dia 23 de maio e o conserto será nesta quarta-feira (17).

Por fim, no Jardim Bela Vista, o vazamento na Avenida América é um incômodo há um mês. De acordo com o DAE, o registro da necessidade de reparo foi feito em 26 de junho, com manutenção prevista para até sábado.

*Estagiário sob supervisão de Luciano Bianco