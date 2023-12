Moradores reclamam de vazamento em ruas de Americana

Casos estariam ocorrendo no Parque Nova Carioba e no Jardim Nossa Senhora do Carmo

Segundo moradores, o vazamento estaria ocorrendo há mais de 15 dias - Foto: Claudeci Junior_Liberal.JPG

Moradores do Parque Nova Carioba e Jardim Nossa Senhora do Carmo, em Americana, reclamam do vazamento de água nas ruas do bairros, problema que estaria ocorrendo há mais de 15 dias.

O aposentado Ademir Siqueira, que reside na Rua Celestina Scarazatti Jordani, diz que já entrou em contato com o DAE (Departamento de Água e Esgoto), mas não conseguiu resolver o problema.

“O vazamento está na calçada e jorra o tempo todo, já chegou até o muro. Fico muito chateado com essa situação, pois economizo água para lavar o quintal e não consigo continuar. Falam para gente economizar água e continuam com esse desperdício”, relatou.

“Tentei ligar outras vezes no telefone do DAE, mas fica caindo a linha e a gente não consegue fazer a reclamação. Esperamos que as obras sejam feitas.”

O LIBERAL também recebeu reclamação de uma dona de casa, que reside na Rua São Gonçalo informando que já entrou em contato com o DAE sobre dois vazamentos de água na rua há um mês, mas nada foi resolvido. Segundo ela, a rua está afundando.

O DAE informou, em nota, que uma equipe será enviada aos locais para verificar e realizar o serviço o mais breve possível.