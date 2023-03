Moradores reclamam de usuários de droga e prostituição no Centro de Americana

Um dos pontos críticos fica entre as ruas Carlos Gomes e José Alves da Cunha, além de terreno particular na Avenida Bandeirantes

Alguns moradores das imediações da linha férrea, no Centro de Americana, reclamam dos transtornos causados por usuários de drogas e pela prostituição que vem ocorrendo em áreas verdes e terrenos nas imediações.

Um dos pontos críticos, segundo os denunciantes, fica entre as ruas Carlos Gomes e José Alves da Cunha. Um terreno particular na Avenida Bandeirantes também seria usado por garotas de programa e para o consumo de entorpecentes.

“No passado existia um portão de ferro que fechava o acesso ao terreno, mas foi furtado. A gente não consegue nem colocar as cadeiras na calçada, porque logo aparecem pedindo comida, água e até palha de aço, que devem usar para consumir droga”, relata uma dona de casa que preferiu ter a identidade preservada.

Uma enfermeira, que também pediu o anonimato, relata que há dois dias estava lavando o carro na frente da casa e enquanto o portão estava aberto, uma mulher tentou entrar.

“Ela só não entrou porque tenho uma cachorra de grande porte que latiu. A gente vive um transtorno”, relata. “Infelizmente, a venda de drogas saiu das biqueiras e agora elas estão sendo vendidas tranquilamente nas ruas durante o dia”, completa.

Uma aposentada de 80 anos, que mora sozinha na região, desabafa que deixou de frequentar as missas durante à noite porque tem medo de entrar tarde da noite em casa. “Tem algumas celebrações que vão até mais tarde e tenho medo de abrir o portão em certos horários.”

RESPOSTAS. O comandante da 1ª Companhia da PM (Polícia Militar) de Americana, capitão Tiago Augusto Costa e Silva, afirma que a “Polícia Militar está gerando os casos para os setores responsáveis.”

A Gama (Guarda Municipal de Americana) informou que intensificou o patrulhamento em toda região central, especificamente nas ruas Carioba e Carlos Gomes, e na Avenida Bandeirantes, e vem fazendo várias ações de combate ao tráfico de drogas e o monitoramento de pessoas em situação de rua.

“Na última semana, foi implantada a bike Patrulha no Centro e nos próximos meses será instalada uma câmera que irá monitorar as ruas Carioba e Carlos Gomes”, cita a corporação.

A prefeitura enfatiza que também realiza atendimento à população em situação de rua com diversas abordagens, busca ativa e encaminhamento, além de manter o serviço de acolhimento, bem como as ações continuadas em conjunto com a Gama e os demais órgãos públicos para cuidar dos espaços públicos e das pessoas que requerem auxílio do poder público, para superação das vulnerabilidades pessoais e sociais.