Moradores reclamam de terreno no Parque Gramado

Moradores de um condomínio residencial na Rua Benedito das Chagas, no Parque Gramado, em Americana, estão preocupados com a proliferação de escorpiões e baratas no local devido à existência de um terreno mal cuidado nas proximidades. O professor Vitor Hugo, de 35 anos, é síndico no condomínio e diz que há mais de um ano reclama do problema na prefeitura. “Já falamos várias vezes”, disse.

Foto: Divulgação

Ele relata que o terreno é usado como descarte de entulho. “Virou um depósito de entulho, sofás, fogão, resto de obra. Teve criação de porcos, entre outros bichos. Toda vez que colocam fogo nesse terreno vários bichos invadem o condomínio onde moro”, reclamou.

O professor disse ainda que mesmo com a dedetização realizada no condomínio há um mês, baratas e escorpiões seguem surgindo no local.

A Prefeitura de Americana, por meio de sua assessoria de imprensa, afirmou que a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos vai encaminhar uma equipe ao local para verificar a situação.

