Moradores reclamam de rua sem sinalização no Cidade Jardim

Moradores da Rua dos Girassóis, no bairro Cidade Jardim, em Americana, conseguiram que a via antes esburacada recebesse recapeamento da prefeitura, mas agora enfrentam outro problema: falta de sinalização e motoristas que abusam da velocidade.

O aposentado Claudio Gimenes, de 58 anos, mora no local e relatou que desde que o recapeamento foi feito, há cerca de dois meses, os veículos passaram a circular pela via em alta velocidade e ele teme acidentes. Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

“A gente está solicitando uma lombada, porque recapearam aqui e tem escolas perto. O povo está usando essa rua aqui de pista de corrida parece. Vai que atropela alguma criança aqui, temos que pensar nisso antes de acontecer. Antes da escola tinha sinalização avisando ‘escola’, mas depois não fizeram”, disse.

A Utransv (Unidade de Transportes e Sistema Viário) informou em nota que as solicitações precisam ser feitas por meio do telefone (19) 3475-9024, indicando a localização exata que requerem as sinalizações. “Com isso, o setor responsável poderá avaliar a situação e verificar a possibilidade de atendimento”, trouxe a nota da prefeitura.

