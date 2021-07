Moradores reclamam de rua esburacada e cobram medidas

As condições da Rua Aderaldo Ferreira do Araújo motivam reclamações

Moradores que residem na Rua Aderaldo Ferreira do Araújo, no bairro Bosque das Nascentes, na região do Antonio Zanaga, em Americana, reclamam das péssimas condições da via. Eles relatam já ter recorrido à prefeitura algumas vezes para tentar a pavimentação do local, mas ainda não tiveram resposta.

Em entrevista ao LIBERAL, Nathalia Motta de Oliveira, 30 anos, disse que a rua está toda esburacada há meses. Na altura do número 130, afirmou, tem um buraco enorme.

“Se uma moto passar, o motociclista corre o risco de cair. Na frente da minha calçada, colocamos cimento e conseguimos amenizar um pouco a situação. E em outro buraco na via, estamos jogando tijolos quebrados para não ferir ninguém”, disse.

Questionada pelo LIBERAL, a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos informou que encaminhou a demanda para a Regional do Zanaga verificar o que está ocorrendo e tomar as providências necessárias.

