Moradores reclamam de recorrência de vazamentos e demora para conserto em Americana

Vazamentos no Jardim Terramérica e no Recanto Vista Alegre acontecem há mais de um mês, segundo moradores; DAE diz que dará prioridade

Água “brota” do asfalto na Rua Malásia, no Parque das Nações - Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Moradores de diversos bairros de Americana reclamaram ao LIBERAL nesta semana da recorrência e demora para conserto de vazamentos de água. De acordo com pessoas ouvidas pela reportagem, mesmo com abertura de protocolos no DAE (Departamento de Água e Esgoto), alguns dos problemas duram há mais de um mês e a justificativa para a falta de resolução é a alta demanda.

Segundo a autarquia, os vazamentos pontuais serão verificados e, existindo ou não a ordem de serviço, serão incluídos na programação para conserto o mais rápido possível. Além disso, 13 equipes continuam atuando diariamente nesse tipo de manutenção.

Segundo morador, vazamento da Rua Professora Zulmira Rameh Saab, no Terramérica, ocorre desde 16 de abril – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

O empresário Nilton Baraldi Monteiro, 60, anotou em sua agenda o primeiro dia em que percebeu a existência de um rompimento em frente a sua casa, na Rua Professora Zulmira Rameh Saab, número 38, no Jardim Terramérica: 16 de abril. Desde então, ele vem tentando acionar o DAE para solucionar o problema.

“Já fiz tudo o que me pediram, mas ainda está lá. Ontem à noite [terça, 25], eu liguei novamente para o DAE e eles falam que vão colocar como prioridade, só que já liguei umas 10 vezes”, contou.

Outro local que tem demorado para conserto de um vazamento de água é na Rua Mário Atílio Seleghini, no Recanto Vista Alegre, região da Praia dos Namorados.

De acordo com a aposentada Sirlei Stefanini Ribeiro, 70, o problema permanece há 40 dias e como a via não é asfaltada, o barro tem se acumulado na calçada de sua residência.

Moradora reclama de vazamento há 40 dias na Rua Mário Atílio Seleghini, no Recanto Vista Alegre – Foto:

“Perto do meu portão tem muita água e é difícil até para entrar com o carro. Aí essa água desce e está um barro, um verdadeiro horror. Já mandei a Deus e o mundo, ninguém faz nada, o DAE fala que está na fila”, reclamou.

Cratera

A fila parece que não anda também na região do Parque das Nações. Moradores que não quiseram se identificar afirmaram que os problemas são recorrentes.

A reportagem encontrou nesta quarta (25) dois desses rompimentos na Rua Malásia, sendo que um formou uma cratera na via e outro “brotava” água do asfalto.

Água “brota” do asfalto na Rua Malásia, no Parque das Nações – Foto: Marcelo Rocha/Liberal Vazamento abre buraco na Rua Malásia, no Parque das Nações – Foto: Marcelo Rocha/Liberal Na Rua da Cordialidade, no Jardim Boer, o vazamento foi consertado pelo menos uma vez, mas reapareceu – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Em maio deste ano, o LIBERAL noticiou que a região passaria por uma troca de válvula de controle da pressão. Segundo a autarquia, a válvula foi retirada para reparo e deve estar pronta na próxima semana, quando deve ser instalada.

A reportagem ainda recebeu reclamações na Rua Antônio Cia, no Residencial Boa Vista; na Rua da Cordialidade, no Jardim Boer; e na Rua Ipojuca, no Jardim Ipiranga.