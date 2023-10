Moradores reclamam de obras de condomínio no Werner Plaas, em Americana

Moradores reclamam do excesso de caminhões transitando pelas ruas do bairro, além do barulho e da sujeira

Excesso de caminhões pelas ruas do bairro é um dos motivos das queixas dos moradores - Foto: Arquivo Pessoal

Moradores da Vila Nossa Senhora de Fátima, na região do Werner Plaas, em Americana reclamam sobre as obras de construção de um condomínio de casas no bairro. As queixas são sobre o excesso de caminhões transitando pelas ruas do bairro, além do barulho e da sujeira por conta das obras.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Um morador da Rua Rio Grande relatou que, após o início da construção do condomínio, apareceram trincas em sua casa. Ele contou ainda que, recentemente, uma intervenção feita na rua para a instalação da tubulação de água o impediu de sair com o carro de casa, o que o fez registrar um boletim de ocorrência.

Morador registrou boletim de ocorrência após ser impedido de sair com o carro por conta das obras – Foto: Aquivo Pessoal

Outra moradora, a dona de casa Rita de Cássia Sabatim, de 67 anos, reclama da movimentação.

“É barulho 24 horas. Tem muita terra, tenho que varrer minha casa seis vezes por dia e ainda assim não fica limpa”, critica ela, que pensa em se mudar do bairro.

Excesso de terra que entra nas residências da região também gerou queixas – Foto: Arquivo Pessoal

O analista de sistema Marcos Augusto Pangoni, de 46 anos, contou que uma das filhas, de 16 anos, teve problemas respiratórias por conta da poeira causada pelas obras. O barulho também fez com que ele deixasse de trabalhar em casa.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

O que dizem a construtora e a prefeitura

Segundo a prefeitura, o empreendimento foi regularmente aprovado e a obra do condomínio é de responsabilidade da Construtora Sega.

O diretor da empresa, Marcel Sega, afirmou ao LIBERAL que desde o início das obras tem conversado com os moradores com o objetivo de reduzir os impactos da construção, com a criação de um novo acesso para os caminhões, a utilização de caminhões-pipa para amenizar a poeira no local e a negociação sobre outros danos.

“Eu entendo o lado deles, mas é uma obra grande e causa transtornos. Estamos empenhados em minimizar os impactos para convivermos da melhor maneira possível até 2026, que é quando o empreendimento deve ser concluído”, comentou o diretor.

Sobre as trincas nos imóveis próximos da obra, o diretor pontuou que não há indícios de que elas são decorrentes da intervenção.

Marcel Sega ressaltou ainda que o empreendimento possui todas as licenças e autorizações, seguindo todas as recomendações do jurídico.