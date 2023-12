Moradores reclamam de falta de poda de árvores na Vila Bertini, em Americana

Morador reclama do tamanho das árvores e o perigo para os veículos – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

A falta de poda de árvores é motivo de reclamação para moradores da Vila Bertini, em Americana. O aposentado Onilton Martini afirma que os galhos não são cortados desde 2020.

“A última poda que fizeram nas árvores foi final de 2019 e início de 2020, não me lembro ao certo, e como o centro de distribuição de um supermercado é aqui no bairro, tem muito caminhão que passa. Os galhos estão praticamente no meio da Avenida Maria Luísa Urban Caligaris e vão até as proximidades da Avenida Paschoal Ardito”, disse.

Onilton afirma que outros vizinhos também já reclamaram da situação. “Esperamos uma solução sobre isso o mais rápido possível. Já temos protocolos sobre o caso e nada foi feito”, completa.

A Secretaria de Meio Ambiente orienta o morador a realizar um novo protocolo para que os técnicos façam uma avaliação sobre a árvore, uma vez que a orientação antiga não foi realizada pelo munícipe.