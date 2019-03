Moradores reclamam de entulhos no Jardim São Paulo

Moradores do Jardim São Paulo, em Americana, têm encontrado problemas ao acessar o calçamento da Rua das Palmeiras. Uma pessoa, que pediu para não ser identificada, relata que o local está sendo usado como descarte de entulho.

Segundo o morador, o problema acontece há, pelo menos, dois meses e nenhum providência foi tomada até o momento pelo poder público. A via tem uma grande circulação de pedestres, que são obrigados a andar pelo asfalto para chegar em um local sem entulhos. “Sempre tem móveis velhos jogados”, afirmou. Foto: Divulgação

A preocupação dele é que, no período noturno, acidentes possam acontecer pois a visibilidade da via está afetada e para andar as pessoas tem de ir para o meio da rua.

A assessoria de imprensa da Prefeitura de Americana informou que a Unidade de Serviços Urbanos enviará um fiscal ao local para checar o que está acontecendo e notificar os responsáveis para a limpeza da calçada.

