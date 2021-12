Moradores reclamam de barulho e sujeira espalhada por beach tennis no Frezzarin

Espaço de lazer e diversão para muitos americanenses, o Rimini Beach Tennis instalado na Vila Frezzarin tem causado transtorno e revolta na vizinhança. Além de inúmeras queixas na prefeitura a respeito do barulho e da sujeira espalhada pelas quadras de areia, 58 moradores se uniram numa ação popular, na qual alegam que a instalação dessas quadras e de um bar no local afrontam o Plano Diretor e a legislação municipal.

Em primeira instância, o juiz da 4ª Vara Cível de Americana, Gilberto Vasconcelos Pereira Neto, julgou improcedente a ação, argumentando que nesse caso inexiste ato lesivo aos patrimônios público, ambiental ou urbanístico.

Ele também ressalta que a zona onde o empreendimento foi construído é mista, podendo ser usada para casas residenciais e imóveis comerciais. “A existência de barulho excessivo, bem como de grande movimento de pessoas, não pode ser discutida por essa via”, afirmou em seu despacho.

Uso de espaço tem sido contestado no bairro – Foto: Claudeci Junior / O Liberal

O advogado Luiz Otávio Pereira Paula, morador do bairro e autor da ação, recorreu da sentença, proferida em agosto. Segundo ele, a servidora comissionada Iara Comandini, titular no cargo de assessora especial da Secretaria de Planejamento, não teria competência legal para autorizar a construção do empreendimento, pois esse tipo de autorização só poderia ser emitido por servidor concursado nas áreas de engenharia ou arquitetura.

Além disso, segundo o advogado, o empreendimento resultou em sete quadras de areia, loja de material esportivo, bar e restaurante, produzindo excessiva poluição sonora, visual e luminosa, além de ser polo gerador de tráfego em ruas classificadas como vias locais.

“Aqui no bairro é zona mista e pode ter comércio sim, desde que não seja incômodo. No processo de autorização da obra não foi feito nenhum estudo preliminar para atestar isso”, afirmou ao LIBERAL.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Segundo o dono do empreendimento, Diogo Carrara Paiuta, o projeto do Rimini Beach Tennis foi aprovado com base em legislação municipal e segue todas as regras impostas pela prefeitura.

Ele também informou que a Guarda Municipal esteve no local diversas vezes, mas nunca houve infração por barulho. E destacou que tem ao menos 50 sócios do clube que residem nas proximidades, alguns, inclusive em um prédio localizado na frente do empreendimento.

A Prefeitura afirmou via assessoria que a concessão de alvará, certidões e licenças foi aprovada com base na lei 6.492/2020, que dispõe sobre o Plano Diretor de Desenvolvimento Físico Urbanístico do município.

Entre outras observações, a lei prevê nos artigos 196 e 201 que nas vias locais da zona mista, caso do local onde foi instalado o empreendimento, deve ser respeitado os limites de 60 decibéis para o período diurno e 55 decibéis no período noturno.

Sobre o apontamento na ação de que a servidora comissionada Iara Comandini não teria competência legal para autorizar a construção do empreendimento, a prefeitura disse que não entende dessa forma e tratará do assunto no âmbito judicial.

Além da ação popular, agora em fase de recurso, os moradores do Frezzarin denunciaram o beach tennis ao Ministério Público. E, caso nenhuma dessas ações atenuem o incômodo gerado no local, eles prometem ingressar com ação por dano infecto (para fazer cessar as interferências prejudiciais ao sossego e à saúde dos que o habitam esses imóveis pela utilização de propriedade vizinha), além de cobrar indenização por danos morais e pela desvalorização de seus imóveis.