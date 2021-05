Moradores reclamam de acúmulo de lixo e entulhos no ‘piscinão’ do Jardim Terramérica

Reclamante solicita a limpeza do piscinão, além da transformação de parte dele em uma área de lazer - Foto: Divulgação

Moradores do Jardim Terramérica II, em Americana, têm reclamado sobre a falta de manutenção do “piscinão” localizado no bairro, no quadrilátero entre as ruas Agostinho Panaro, Luiz Miante, Francisca Coral Chiquinho e Emílio Alfeo Cordenonsi, às margens da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304).

O aposentado Roberto Andrade, de 63 anos de idade e que mora próximo ao local, afirmou que, apesar da capinação da área ser feita regularmente, a limpeza dos entulhos e lixos que se acumulam na área não é realizada desde novembro passado, o que tem ocasionado o surgimento de mosquitos e outros insetos, causando transtornos para os moradores das adjacências.

“Infelizmente o local está abandonado. São encontradas na calçada e ao redor do garrafas pet e de vidro, sacolas plásticas, etc. No interior do terreno a situação é crítica. O mato é recolhido, mas o entulho vai ficando e está acumulado. Tanto é que, com as últimas chuvas, aquilo virou um lago bem sujo. Provavelmente a tubulação de saída da água está entupida”, afirmou.

O reclamante solicita a limpeza do piscinão, além da transformação de parte dele em uma área de lazer para as pessoas que moram no bairro, como através da instalação de uma pista de caminhada e aparelhos de ginástica ao ar livre.

Em nota, a Prefeitura de Americana afirmou que o espaço tinha um grande volume de água devido a fortes chuvas ocorridas recentemente, mas que nos próximos dias haverá a limpeza da galeria do local com a utilização de máquinas e equipamentos para, posteriormente, se proceder com limpeza e captação

