Moradores protestam contra corte de árvore em Americana; prefeitura cita risco de queda

Ato foi realizado neste sábado - Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Moradores da Vila Jones e bairros próximos realizaram um protesto na manhã deste sábado (27) por conta do corte de uma árvore que estava plantada há cerca de 30 anos em uma praça no cruzamento das Ruas Guilherme Almeida e Trinta de Julho. A espécie, um guapuruvu, foi plantada pela família Jones, fundadora do bairro.

Segundo moradores, na semana passada, funcionários terceirizados da Prefeitura de Americana fizeram a poda e, na última segunda-feira, cortaram o tronco. Uma figueira que estava plantada ao lado também foi removida. A administração municipal ressalta que havia risco de queda.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Era uma árvore nativa da Mata Atlântica e que não apresentava nenhum problema, tanto que, pelo que sobrou dela, se vê que não havia nada que comprometesse a sua manutenção. Gostaríamos de entender o que motivou o corte. Até onde sabemos, não havia nenhuma denúncia para a retirada da mesma. Pelo contrário”, comentou uma das moradoras, que pediu para não ser identificada.

A árvore guapuruvu, antes do corte – Foto: Divulgação

Uma outra moradora disse que protocolou um pedido de informações na Secretaria do Meio Ambiente no último dia 22, solicitando, inclusive, o laudo para saber o porquê do corte da árvore, mais ainda não teve resposta.

A Prefeitura de Americana, por sua vez, informou que a árvore guapuruvu tinha mais de 20 metros de altura e ficava numa área pequena. Também apontou que, ao lado dela, existia uma figueira com raízes muito fortes e ramificadas.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

“As duas árvores estavam disputando espaço, o que poderia levar a quedas, uma vez que o guapuruvu é uma árvore com madeira considerada pouco resistente. Para qualquer lado que ela viesse a cair, ela ofereceria risco. Então foi feito um laudo por agrônomos e feita a remoção. A compensação com o plantio de novas mudas adequadas para o local será feita”, concluiu a nota.