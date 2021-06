Moradores poderão fazer testes de Covid-19 em UBSs de Americana a partir desta terça-feira

A partir desta terça-feira (29), parte dos 20 mil testes rápidos comprados pela Câmara de Americana para detectar o novo coronavírus (Covid-19) estará disponível em todas as UBSs (Unidades Básicas de Saúde). Até então, somente o HM (Hospital Municipal) Dr. Waldemar Tebaldi oferecia a testagem.

A Secretaria de Saúde de Americana informou nesta segunda-feira (28) que cada unidade poderá realizar, no máximo, 16 testes diariamente. Moradores de qualquer idade podem fazer o exame desde que se enquadrem nos critérios epidemiológicos e façam o agendamento na própria UBS.

UBS do Parque Gramado, em Americana, será uma das unidades que oferecerá testes de Covid: agilidade no diagnóstico – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Para fazer o teste, o paciente precisa estar há pelo menos três dias, e no máximo sete, com os sintomas e passar por uma consulta com a enfermeira da unidade, que avaliará a necessidade de utilização do exame. As UBSs funcionam de segunda a sexta-feira, das 8 às 16h30.

Além de descentralizar os exames, a prefeitura informou recentemente que a chegada dos kits permitiria a realização de testes nos contactantes domiciliares (que moram na mesma casa) de pessoas com resultado positivo para Covid.

Os 20 mil testes rápidos foram adquiridos com recursos do duodécimo que seria devolvido à prefeitura, no valor de R$ 374 mil. Em entrevista ao LIBERAL em maio, o presidente do Legislativo, Thiago Martins (PV) disse que a ação tinha como objetivo agilizar o diagnóstico da doença.

“Hoje, se a pessoa chega com sintomas no Hospital Municipal, faz o exame e o resultado demora de oito a 12 dias para ficar pronto. Com o teste rápido, reduzimos este tempo, permitindo o início imediato do tratamento”, afirmou na época.

Nesta segunda-feira, Americana tinha 22.397 casos positivos da doença, dos quais 679 resultaram em mortes. Do total de confirmações, 3.562 foram registradas somente neste mês, fazendo de junho o recordista de casos positivos desde o início da pandemia, em março do ano passado.

A taxa geral de ocupação de leitos para Covid-19 no município é de 94,51% com respiradores (de 91 no total, 86 estão ocupados) e de 85,72% sem respiradores (de 91 no total, 78 estão ocupados).