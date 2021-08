Moradores pedem obra em calçada do Jardim Nielsen Ville

Desde que uma forte chuva atingiu a região em janeiro, uma calçada na Rua Ibitinga, no Jardim Nielsen Ville, em Americana, está com uma parte destruída após queda de uma árvore.

De acordo com uma moradora, que não quis ter seu nome divulgado, a calçada está no entorno de uma área verde e o local possuía um alambrado. Com a tempestade, uma árvore caiu e as raízes danificaram o solo. Além disso, as grades foram levadas pelas águas.

A denunciante teme pela segurança dos pedestres, uma vez que o lugar é pouco iluminado, o que pode causar acidentes. Outra preocupação é com a segurança dos moradores, já que com a ausência das grades o acesso à mata ficou livre e pode atrair usuários de drogas, segundo a moradora.

Em nota, a Prefeitura de Americana informou que o serviço está na programação para ser feito, mas não forneceu um prazo para o conserto.

