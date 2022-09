Moradores pedem mais linhas de ônibus e segurança para ciclistas em formulário

Ciclista divide rua com veículos na região do Viaduto Amadeu Elias; local é um dos pontos problemáticos - Foto: Arquivo / O Liberal

O formulário disponibilizado pela Prefeitura de Americana para a população contribuir com o Plano Municipal de Mobilidade Urbana já foi preenchido por 1,7 mil pessoas. Por meio do documento, os moradores fizeram diferentes sugestões. Pediram, por exemplo, aumento na quantidade de linhas e horários no transporte coletivo e mais segurança para ciclistas.

O formulário segue à disposição até o fim deste mês e pode ser acessado por meio do site da prefeitura. Basta clicar no banner “Plano Municipal de Mobilidade Urbana”. As informações prestadas pela população farão parte de um diagnóstico elaborado pela administração municipal. Esse trabalho deve terminar no final deste mês.

“É muito importante para a gente ter um balizamento das principais dificuldades que a população enfrenta com relação à mobilidade urbana”, disse o secretário de Planejamento, Diego Guidolin.

Com todos os dados em mãos, o Executivo vai marcar uma audiência pública sobre o assunto e, depois, traçará as diretrizes para a elaboração do Plano de Mobilidade Urbana, que precisa ser aprovado pela câmara até abril de 2023 – o prazo é determinado pela legislação federal.

Dentro da prefeitura, a elaboração tem, ao todo, três etapas. Antes do diagnóstico e das diretrizes, houve um levantamento das características populacionais e urbanísticas do município. Os resultados desse estudo já foram apresentados pela administração municipal em 28 de março, em audiência pública realizada na câmara.

Enquete

No mesmo dia, teve o lançamento do formulário destinado à população. Trata-se, basicamente, de uma enquete, no qual as pessoas informam a idade, renda, bairro de residência, bairro de trabalho ou estudo, modo de transporte, horário de partida da residência, horário da volta e duração da viagem.

Essas são as informações obrigatórias, que vão ajudar na identificação das ruas e avenidas com maior fluxo de veículos. No entanto, os moradores também podem relatar problemas e pontos fortes da mobilidade urbana de Americana, bem como dar sugestões.

Apesar das 1,7 mil participações, Guidolin ainda quer mais. “Estamos pensando em como divulgar melhor ainda isso para a gente poder aumentar esse número. Porque, quanto maior o número, melhor essa pesquisa fica para a gente. Fica mais real”, afirmou.