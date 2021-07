Moradores pedem há mais de um mês por retirada de árvore no Parque Novo Mundo

Morador diz ter ligado mais de uma vez no setor de obras da prefeitura solicitando a remoção - Foto: Ernesto Rodrigues

Moradores da Rua Ibitinga, na altura do número 47, no Parque Novo Mundo, em Americana, tentam há mais de um mês conseguir com que a prefeitura retire uma árvore que caiu em uma área verde, arrancando parte do concreto de uma calçada e do alambrado que cerca o matagal.

Segundo um dos moradores, Edilson Aparecido de Almeida, 49 anos, desde que a árvore caiu, as famílias que moram em frente à área verde têm de limpar as calçadas quase que diariamente por conta da sujeira provocada pela árvore. “Também nos preocupa o fato de o alambrado ter sido parcialmente arrancado, permitindo a entrada de usuários de drogas na área verde”, afirmou.

Edilson disse já ter ligado mais de uma vez no setor de obras da prefeitura e a resposta é sempre a mesma. “Dizem que a solicitação está na fila para ser atendida. Enviamos até foto para eles”.

A prefeitura informou que irá averiguar a situação nesta terça-feira (13) e, se necessário, tomar as providências necessárias.