Moradores pedem boca de lobo no Nova Americana

Moradores do bairro Nova Americana estão reivindicando a construção de uma boca de lobo no cruzamento das ruas Anhanguera e Aimorés. O aposentado Edvaldo Soares, de 59 anos, procurou pelo LIBERAL para reclamar da situação, que segundo ele, acontece há anos no bairro.

Para a reportagem, ele disse que a Prefeitura de Americana foi até o local e chegou a realizar uma obra para rebaixar a guia, só que não há caída para água e com isso fica toda parada. “A guia da sarjeta não dá caída para água escoar, então o problema é permanente, porque sempre chove e as pessoas lavam a calçada”. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

De acordo com o aposentado, a região está se tornando um criadouro de mosquitos que transmitem a dengue.

A assessoria de imprensa da Prefeitura de Americana informou que “vai encaminhar o apontamento para que a pasta responsável possa se manifestar”, mas não estipulou uma data, segundo a nota encaminhada ao LIBERAL.

