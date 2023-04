Moradores fazem movimento por volta de médico desligado de UBS

Morador da região do Jardim Guanabara cogita fazer até um abaixo-assinado pela volta do profissional

Grupo se reuniu na manhã desta segunda, na unidade; prefeitura está convocando aprovado em concurso - Foto: Divulgação

Um grupo de moradores fez um movimento, na manhã desta segunda, pelo retorno de um médico desligado da UBS (Unidade Básica de Saúde) do Jd. Guanabara, em Americana. Segundo o aposentado Luiz Cellin Neto, 58, o profissional é “excelente” e querido pelos pacientes.

“Até os acamados que estão em casa, de boa vontade, ele pega o carro dele e atende”, disse o morador, que soube da saída do médico nesta segunda. Ele cogita fazer até um abaixo-assinado pela volta do profissional, que se chama Raphael Costa.

Procurada pelo LIBERAL, a prefeitura informou que o médico pertencia ao quadro do Cismetro (Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Metropolitana de Campinas) e foi desligado porque a Secretaria de Saúde está convocado o médico da família aprovado no último concurso público.

“Por enquanto, outro profissional que atua na mesma unidade assumiu a agenda do médico em questão, até que sejam concluídos os trâmites admissionais do profissional que irá substituí-lo”, comunicou. A reportagem não conseguiu um telefone para contato com Raphael.