Moradores fazem abaixo-assinado e cobram melhorias na região da Balsa

O enfermeiro Henrique Vorussi diz que o bairro está esquecido pela prefeitura - Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Moradores do Jardim da Balsa 1 e 2, em Americana, fizeram um abaixo-assinado para reivindicar à prefeitura melhorias no bairro. O documento foi protocolado na última terça na administração, bem como na câmara e no MP (Ministério Público).

O abaixo-assinado reúne cerca de 100 moradores e solicita, entre outras medidas, mais policiamento e segurança, duplicação da Estrada da Balsa, creches, escolas e poço artesiano. “O bairro está esquecido. Moro aqui há 10 anos e tem muitos políticos que nem sequer o conhecem”, desabafou o enfermeiro Henrique Donizete Vorussi, de 38 anos.

Segundo a Secretaria de Planejamento, por meio do cadastro técnico, a pasta identificou na região da Balsa aproximadamente 890 residências e 2.769 moradores, uma média de 3,11 habitantes por imóvel.

A câmara confirmou o recebimento do documento e disse que seria distribuído para todos vereadores, cabendo a eles, individualmente ou em grupo, cobrar melhorias ao Poder Executivo. O MP informou que a representação dos moradores foi distribuída à Promotoria de Justiça de Habitação e Urbanismo e aguarda para ser analisada.

Comandante do 19º BPMI (Batalhão de Polícia Militar do Interior), tenente-coronel Adriano Daniel afirmou que assim como nos demais bairros, é realizado uma ronda diária na Balsa 1 e 2. “É uma região que não temos índices de ocorrências graves, mas me coloco à disposição dos moradores caso queiram tratar sobre segurança pública.”

A Prefeitura de Americana, por sua vez, afirmou que tem trabalhado em todas as regiões da cidade, atendendo às principais necessidades de cada localidade. Com relação aos apontamentos feitos no abaixo-assinado, a administração informou que a Gama (Guarda Municipal) realiza um trabalho constante de patrulhamento no local, que será intensificado.

Quanto a duplicação da Estrada da Balsa, o Executivo disse que já existem diretrizes e projeto para a realização. E que a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos segue realizando uma operação de mini recape na via, com intuito de melhorar a pavimentação e segurança.

Sobre a falta de poço artesiano, a administração afirmou que os Jardins Balsa 1 e 2 são atendidos pelo poço do Jardim da Paz, na Rua dos Ideais, 280.

Creches e escolas

No que diz respeito à educação, a prefeitura disse que busca recursos junto aos governos estadual e federal para a construção de uma unidade de creche e pré-escola, modelo Proinfância tipo 1, no Jardim da Balsa. A unidade teria capacidade de atendimento de até 376 crianças em dois turnos. Atualmente, as crianças do Jardim da Balsa 1 e 2 são atendidas na Casa da Criança Araci, Creche Caic, Caic Professor Sylvino Chinelatto e Emef Darcy Ribeiro, com transporte escolar.

Sobre a possibilidade de uma escola estadual na região, a Secretaria de Estado da Educação informou que todos os alunos da Balsa 1 e 2 são atendidos nas escolas estaduais Professor Luiz Hipólito e Professora Maria do Carmo Augusti e possuem transporte escolar garantido.