Moradores do São Manoel, em Americana, perdem tudo após enchente

O último fim de semana foi marcado por fortes chuvas na RPT (Região do Polo Têxtil). Em Americana, mais de 20 famílias das ruas Santo Onofre, São Tomé e São Lucas, no São Manoel, perderam móveis e tiveram prejuízos com os alagamentos.

Segundo o Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura), da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), são esperadas novas tempestades a partir desta quarta-feira.

Uma das casas atingidas pela enchente foi a da ajudante de confeitaria Jaline Teixeira, 26, que perdeu berço, cômoda, notebook, entre outros materiais. Ela se mudou para a residência há apenas três meses e ainda está pagando as prestações de um guarda-roupa, também afetado.

Jaline e sua família: eles ainda estão pagando guarda-roupas que foi afetado – Foto: Marcelo Rocha / LIBERAL

“Quando fomos alugar, o dono e a imobiliária falaram que uma enchente assim tinha acontecido há muito tempo, mas não falaram que essa região tem esse problema. A Assistência Social veio aqui perguntar o que estávamos precisando. Nós perdemos tudo”, lamenta.

O influenciador digital Luiz Fernando de Castro, 30, conta que esse problema é recorrente no bairro: “Essa parte aqui do São Manoel se encontra abandonada, ninguém dá atenção. A boca de lobo está entupida. É só dar uma chuva um pouco mais forte que isso acontece.”

A expectativa é de que novas tempestades atinjam Americana. Segundo o Cepagri, hoje há expectativas de pancadas de chuvas. Porém, a partir de amanhã e até sexta, são esperados temporais no final da tarde com até 20 mm.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“A gente tem condições nos níveis da troposfera para a formação vertical de nuvens. E a tendência é que a partir de quarta elas sejam localizadas. Chuvas muito fortes e volumosas”, explicou Bruno Bainy, meteorologista do Cepagri.

Para evitar novas consequências, a Defesa Civil de Americana vai fiscalizar a região. Os prejudicados estão sendo cadastrados na Secretaria de Assistência Social para receberem benefícios.

“Foram levadas cestas básicas para algumas famílias. Consegui guarda-roupa, alguns móveis. O que a gente pode fazer é monitorar. Vamos continuar visitando”, afirmou o responsável pela Defesa Civil, João Miletta.

Em nota, a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos esclareceu que “o alagamento das residências tem relação com o Córrego São Manoel. A revitalização da Av. da Saúde aumentará a capacidade de drenagem do córrego.”

O projeto da Avenida da Saúde envolve as construções de um canal aberto no canteiro central e um piscinão nas proximidades da Avenida Nossa Senhora de Fátima. Para sair do papel, o Executivo tem tentado, desde 2019, angariar fundos junto aos governos estadual e federal, já que o município não tem orçamento para fazer a obra.

“Ainda está em andamento a elaboração do projeto do Córrego Santa Angélica, com previsão de dispositivo de retenção de água. Com relação às bocas de lobo, as mesmas não dão conta quando o córrego transborda, e perdem a eficiência”, completou a pasta.