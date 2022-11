Moradores do Roseli Nunes buscam ‘padrinhos’ para cartinhas de Natal

Além da arrecadação de presentes, os moradores pedem doações para a festa do dia 18 de dezembro

Moradores do acampamento Roseli Nunes, em Americana, estão realizando uma campanha para apadrinhamento de cartinhas de Natal, escritas por crianças que moram no local. Haverá também uma festa para a entrega dos presentes, em 18 de dezembro.

Cerca de 100 crianças escreveram seus desejos em cartinhas. Os moradores do local buscam por pessoas que possam apadrinhar os pedidos e ajudar na campanha. Os pedidos variam entre roupas, brinquedos e itens escolares.

Crianças fizeram pedidos por meio de cartinhas – Foto: Divulgação

Além da arrecadação de presentes, os moradores pedem doações para a festa. A lista contém ingredientes para preparo de cachorro quente e bolo, doces, pirulitos, refrigerantes e descartáveis, além de brinquedos infláveis.

Interessados em apadrinhar uma cartinha e colaborar com itens para a festa devem entrar em contato com a coordenadora do acampamento, Wilza Carla Mendes Leme da Silva, pelo telefone (19) 98745-4734. É possível adotar quantas cartinhas quiser.

O período para adoção das cartas vai até o dia 15 de dezembro. A entrega dos presentes também pode ser feita até essa data, ou então podem ser entregues no dia da festa, a partir das 13h.

