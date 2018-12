Moradores do Liberdade sofrem com constante falta de água

Fim do dia, o trabalhador chega em casa e se encaminha direto para o banho. Gira a torneira, e nada sai. A cena é decepcionante só de se imaginar, mas já virou rotina entre os moradores do Parque da Liberdade, em Americana, onde a falta d’água tem se tornado um problema crônico. Como se não bastasse, além da falta d’água, eles convivem também com a falta de respostas do DAE (Departamento de Água e Esgoto), que alega que existem apenas problemas pontuais na região.

As faltas d’água esporádicas são relatadas pelos moradores há anos, mas nos últimos três anos as reclamações se intensificaram. Só em novembro, cinco moradores diferentes procuraram o LIBERAL para relatar problemas.

O operador de produção Natalício Fernandes, de 43 anos, por exemplo, já se cansou de reclamar da situação no DAE. Ele vive há 21 anos no bairro e disse que a situação sempre foi complicada. “Todo santo dia é assim. Eu conversei ontem (dia 4) no DAE, simplesmente não dão resposta de nada, ficam fazendo a gente de palhaço. Falta água, a gente liga, fazem a ordem de serviço, aí eles vêm aqui na hora que a água já voltou e vão embora. Cada dia vem um diferente aqui”, disse.

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Segundo o relato dos moradores, a água costuma parar por volta das 12h, e só retorna depois da meia-noite. Dessa forma, eles só têm água no período da manhã na maioria dos dias. A situação afetou a rotina da população, de acordo com o pintor Alessandro Martins, de 36 anos.

“Quando tem água, tem que correr para fazer as coisas de casa. É um transtorno grande no bairro todo. Não é certo ficar assim. A caixa d’água tem só para o banheiro, então às vezes para fazer janta tem que pegar água no banheiro e levar na cozinha. Quando a água volta, de madrugada, fica uma hora enchendo a caixa”, contou.

O pintor disse que trabalha em diversos bairros da cidade, a grande maioria com situação normal de abastecimento, e quando volta para casa, tem que lidar com a falta d’água. “A gente chega em casa depois do trabalho, só ar na torneira”, reclamou.

Apesar dos relatos dos moradores de que os problemas são frequentes, o DAE afirmou por meio de nota que os casos registrados “foram pontuais e solucionados”. “O bairro é abastecido pelo reservatório do São Roque e, no momento, não existe necessidade de construir um novo reservatório. Vários fatores influenciam na falta de água pontual, como roubo e vandalismo nas unidades de reservação, queda de energia elétrica, que é comum no período de chuva, quebra de rede e consumo excessivo”, informou a autarquia.