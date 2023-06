Moradores do Cidade Jardim reclamam que estão sem água há seis dias

Moradores da Cidade Jardim, em Americana, afirmam estar sem água há seis dias. O problema se concentra, principalmente, nas ruas dos Jacintos e das Rosas. A prefeitura diz que uma equipe do DAE (Departamento de Água e Esgoto) já está trabalhando na região para o retorno o mais rápido possível.

“Estamos totalmente sem água, nem caminhão pipa nos mandaram. Fui buscar água no poço artesiano para cozinhar e levar ao menos o básico da louça para fazer comida, mas estou com uma pilha de roupas sujas. E banho, só de canequinha”, desabafou a dona de casa Ivelize Bueno Quirino Amaral dos Santos, de 61 anos.

Ela mora na Rua dos Jacintos e disse que a situação é a mesma em todo o quarteirão. O LIBERAL esteve no bairro e se deparou com a moradora Rosângela Santana, 54, indo buscar água de carro próximo dali para irrigar a horta que cultiva na mesma rua. “É uma situação trabalhosa e gastamos com combustível. Estamos sem água desde quarta da semana passada.”

Na Rua das Rosas, a dona de um restaurante, Lesly Cristiane Borges de Morais de Souza, 44, disse que está tendo que comprar água e buscar em poço artesiano para não fechar. “Estou tendo que dar um jeito, se continuar assim vou colocar toda a louça dentro do carro e levar para lavar na praça da Cidade Jardim, já que lá eles [prefeitura] cuidam”, desabafou.

De acordo com Lesly, não sai nenhuma gota de água da torneira desde quinta da semana passada. “A gente liga no DAE e falam que tem uma válvula quebrada. Hoje [quarta] mesmo buscamos 15 galões de água na praça para lavar louça porque não posso parar de trabalhar porque ali [o restaurante] é meu sustento”.

Em nota, a prefeitura informou que a Rua dos Jacintos apresentou falta de água e que o DAE foi até o local verificar a situação e constatou que se tratava de uma rede antiga, de ferro, que estava entupida.

A administração afirmou ainda que uma equipe da autarquia já estava no local, nesta quarta, providenciando a troca da rede para o retorno da água o mais rápido possível. Quanto à situação da Rua das Rosas, a prefeitura disse que é em razão da obra de troca da rede da Rua dos Jacintos.