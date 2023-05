Moradores denunciam abandono da futura sede da Secretaria de Assistência Social de Americana

Abandono do imóvel e imediações já foi alvo de requerimento na Câmara em outubro do ano passado

Moradores reclamam que a vegetação tomou a calçada e que o abandono tem motivado o aparecimento de aranhas e gambás - Foto: Junior Guanieri - Liberal.JPG

Moradores que residem nas proximidades da futura sede da SASDH (Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos) de Americana, no bairro São Roque, denunciam abandono do imóvel público, na Rua Purus. As reclamações dão conta de que o entorno do prédio está tomado por mato alto, o que fez “desaparecer” a calçada e tem motivado o aparecimento de aranhas e gambás. Após reclamações, a Prefeitura de Americana foi ao local para fazer a limpeza.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Está impossível andar naquele pedaço, está abandonado desde o começo do ano”, afirmou uma moradora. O LIBERAL esteve no endereço na tarde de quarta-feira (24) e confirmou a denúncia. Por conta do mato alto, quase não se vê a calçada, o que obriga os pedestres a transitarem na rua.

O abandono do imóvel e imediações foi alvo, em outubro do ano passado, de requerimento do vereador Marcos Caetano (PL). Na ocasião, o parlamentar apontou que o local era frequentemente invadido por usuários de droga e sofria furtos, principalmente de cabos elétricos.

Em resposta ao requerimento do vereador, a prefeitura afirmou que o imóvel estava passando por adequações para ser a nova sede da SASDH, que atualmente fica na Rua das Poncianas, no Jardim Glória. Em dezembro de 2022, o Executivo disse que a secretaria passaria a funcionar no imóvel da Rua Purus até o final do primeiro semestre deste ano.

Nesta quarta-feira, a prefeitura informou que a SASDH, com apoio das diversas unidades da prefeitura, está trabalhando na manutenção do imóvel da Rua Purus, com previsão de mudança até o final de julho deste ano. O Executivo garantiu também que os serviços de pode e limpeza já estão na programação.

Em contato com o LIBERAL, um dos moradores informou que, na manhã desta sexta-feira (26), a prefeitura deu início a limpeza no local.