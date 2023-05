Moradores de vários bairros sofrem com falta d’água em Americana

Moradores de pelo menos cinco bairros de Americana estão reclamando de falta d’água constante. Eles alegam que o fornecimento é interrompido ao longo do dia e é retomado somente no período da noite. Logo pela manhã, a água já acaba novamente.

A autônoma Ana Aline Rodrigues de Camargo Ferreira informou ao LIBERAL que pagou R$ 400 para contratar um caminhão-pipa nesta segunda-feira (22), para irrigar a sua horta, na Rua Tabajaras, no bairro Brieds.

Caminhão pipa trouxe água para horta no Brieds – Foto: Ana Aline Rodrigues de Camargo Ferreira / Divulgação

“Já faz um mês que não temos água nas torneiras, só um pouco de água que chega à noite, mas às 8h do dia seguinte acaba e fica o dia todo sem água”, desabafa.

O aposentado Rui Brunelli Mantovani, que reside na Rua Beija-Flor, no Jardim dos Lírios, reclama desde janeiro deste ano da falta d’água, principalmente ao longo do dia. “Na minha casa, a água geralmente acaba na sexta-feira e retorna somente na segunda. Em pleno fim de semana, a gente fica com dificuldade em tomar banho e cozinhar”, relata.

Para a auxiliar administrativa Valdelice Berno, que mora na Rua dos Jequitibas, no Jardim São Paulo, o desabastecimento ocorre todo dia. “Fizeram uma obra para melhoria na tubulação e abastecimento no bairro há quase um ano, mas até agora não vimos resultado. A pressão de água é horrível, quando tem, né?”, comenta.

Valdelice diz ainda que muitas vezes tem que lavar a roupa de madrugada, ou fazer outros serviços domésticos que necessitam de água. “Ligamos no DAE (Departamento de Água e Esgoto), mas a única coisa que ouvimos é que o reservatório está baixo”, completa.

Moradores da Vila Biasi e do Jardim Ipiranga também entraram em contato com a reportagem para reclamar da falta d’água ao longo dia e da baixa pressão.

A prefeitura informa em nota que, no caso do Jardim Ipiranga, O DAE informa que houve o rompimento de uma subadutora e foi necessária a interrupção do bombeamento para o reparo no fim de semana, algo pontual, que já foi solucionado.

Em relação aos demais bairros, o DAE já trabalha nas ações para a solução definitiva, com a troca da subadutora na Avenida Cillos, além do novo reservatório da Vila Santa Catarina e o novo sistema de bombeamento. As equipes também estão tentando promover melhorias no abastecimento imediato.