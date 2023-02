Moradores de rua não querem abrigo, diz PM após Operação Acolhimento

A maioria dos 80 moradores de rua que foram cadastrados nesta quarta-feira pela PM (Polícia Militar), na Operação Acolhimento, disse que aceita receber assistência – como alimentação e cuidados relacionados à higiene -, mas não quer ser direcionada a abrigos. A informação é do capitão da 1ª Companhia da PM, Tiago Augusto Costa e Silva.

Segundo o comandante, há um perfil predominante entre as pessoas entrevistadas: homens, que vieram de fora de Americana, dependentes de drogas ou bebidas alcoólicas e que passaram por algum problema no núcleo familiar.

Ação nesta quarta-feira cadastrou pessoas; prefeitura destaca rede de apoio – Foto: Marcelo Rocha / LIBERAL

Entre os relatos mais comuns estão perda de esposa e filhos por morte, decepção amorosa e desemprego.

Para sobreviver, muitos recebem auxílio do Governo Federal, mas como a quantia é insuficiente pedem dinheiro nos semáforos da região central ou limpam a calçada de comerciantes e moradores que se sensibilizam. Os “trocados a mais” ajudam tanto a conseguir alimentação, quanto a comprar drogas ou bebidas.

Todas essas informações foram reunidas com os dados biográficos dos cadastrados e compuseram os “boletins de ocorrência social” que serão disponibilizados para instituições de assistência e o MP (Ministério Público), por meio da Vara da Infância, em uma plataforma da PM. O objetivo é dar ferramentas para auxiliar as equipes da Assistência Social e da Saúde na abordagem.

A Prefeitura de Americana destacou, nesta quinta, que tem oferecido uma rede de apoio “muito grande” aos moradores de rua. As principais iniciativas são o Programa Municipal de Atenção à População em situação de rua, criado em 2021; o Serviço Especializado de Abordagem Social, na Rodoviária Municipal; os abrigos emergenciais nos períodos de baixa temperatura; e o Serviço de Acolhimento Institucional em Abrigo.

Todas as ações são coordenadas pela Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, em conjunto de instituições como a Gama (Guarda Municipal de Americana) e a PM. Entre os serviços oferecidos estão alimentação, higiene, desenvolvimento intelectual para inserção no mercado, acolhimento, monitoramento e encaminhamento para que o atendido não volte a usar drogas, já que, segundo a prefeitura, 90% são usuários.

REUNIÃO. Nesta quinta-feira foi realizada uma reunião com a PM e representantes da Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana). O encontro definiu que os policiais irão ajudar a livrar a circulação de moradores de rua no horário de abertura do comércio.