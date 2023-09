Moradores de ocupação no Parque Novo Mundo temem despejo

Moradores advertidos pela Secretaria de Meio Ambiente por construírem, ampliarem e se instalarem sem autorização - Foto: Claudeci Junior/Liberal

Moradores que residem entre os números 2.143 e 2.185 da Rua Rio Claro, no Parque Novo Mundo, em Americana, temem serem despejados de suas casas por ocuparem uma área pública.

Recentemente eles foram advertidos pela Secretaria de Meio Ambiente por construírem, ampliarem e se instalarem sem autorização.

Uma das moradoras, a varredora de rua Ana Paula Valéria Ferraz, 46, afirma residir no local há três anos.

Ela relata que há três meses a prefeitura removeu uma torneira de uma praça próxima à ocupação, onde os moradores costumavam obter água. Agora, eles precisam se deslocar aproximadamente 2 km até um poço artesiano.

Segundo Ana Paula, guardas municipais teriam informado aos moradores, quando removeram a torneira, que as casas seriam demolidas devido à irregularidade de sua construção.

“Estamos preocupados, temos crianças de colo, com deficiência, idosos e não temos para onde ir”, desabafou.

O LIBERAL esteve no bairro nesta quarta-feira (27) e conversou com os moradores. De acordo com eles, cerca de 20 famílias vivem no local, somando um total aproximado de 60 pessoas.

Moradores do local já foram advertidos pela administração municipal – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

A Prefeitura de Americana explicou que as áreas próximas à linha férrea pertencem à União e foram concedidas à Rumo Logística.

A administração esclareceu que as moradias nessa faixa de terra são irregulares, configurando uma invasão de área da União.

As construções não possuem aprovação de projeto, e todos os residentes têm conhecimento desses fatos, afirma o Executivo.

A administração informou ainda que tem atuado no sentido de orientar, notificar e multar sempre que verificado que no local ocorreu alguma intervenção irregular, como erradicação de árvore, construção de fossas e das próprias moradias.

INSPEÇÃO

A Rumo Logística, responsável pela malha ferroviária, realizou uma inspeção de campo na região entre os quilômetros ferroviários 81 e 82, paralelos à Rua Rio Claro.

A concessionária identificou indícios de ocupações irregulares na faixa de domínio concedida à ferrovia.

Caso a invasão seja confirmada, notificações extrajudiciais serão emitidas aos ocupantes com prazo para a remoção voluntária.

A empresa ressaltou que não possui autorização legal para permitir a construção de casas ou outros empreendimentos dentro da faixa de domínio, que é uma área da União.

Em conformidade com obrigações legais e contratuais, a concessionária deve manter a faixa de domínio desobstruída para garantir a segurança da comunidade e a operação ferroviária.