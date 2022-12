Moradores de Americana sofrem golpe em compras de moto e passagem pela internet

Dois moradores de Americana sofreram golpes em compras de moto e passagem pela internet, respectivamente, na última semana

Um homem de 48 anos foi mais uma vítima do golpe de compra de veículos por meio de um site de vendas. Ele respondeu um anúncio de uma venda de uma motocicleta e perdeu R$ 6,3 mil que enviou por Pix como adiantamento no negócio. A transação bancária ocorreu em 29 de novembro, mas o caso foi registrado somente neste sábado (3), na delegacia de Americana. A vítima mora no Jaguari.

Ele teria conversado pelo WhatsApp com uma mulher que se identificou como vendedora de um estacionamento em Tanabi, interior do Estado. O homem ficou interessado em uma motocicleta anunciada por R$ 21 mil.

Conforme solicitado pela suposta vendedora, a vítima fez um adiantamento no valor de R$ 5 mil para a conta de um homem e depois mais R$ 1,3 mil para uma chave Pix de um e-mail. Mas, após concluir a movimentação bancária, constatou que foi bloqueada no WhatsApp e pouco tempo depois encontrou o anúncio no site de vendas, mas com outro telefone e foto do vendedor.

Golpe

No outro caso, uma jovem de 19 anos perdeu R$ 1.598 após tentar comprar uma passagem aérea para Maceió (AL) por um site de viagens. Ela informou à Polícia Civil que estava em sua casa, no Jardim São Manoel, em Americana, quando fez um Pix para uma suposta agência de viagens, em 27 de novembro.

No entanto, somente na última sexta-feira (2) verificou no site da companhia aérea que sua reserva ainda estava pendente de pagamento. A vítima solicitou o reembolso à empresa pelo site, mas percebeu que estava bloqueada no aplicativo e percebeu que fora enganada.