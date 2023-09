Moradores de Americana são baleados em São Paulo e um morre

Dois moradores de Americana foram localizados baleados dentro de uma caminhonete Chevrolet S10 em um posto de combustíveis, na Vila Virgínia, em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo, na noite desta quarta-feira (13).

Um deles, identificado como Luiz Henrique Trevisan, 34, foi baleado no tórax e pescoço, e socorrido, mas não resistiu.

A outra vítima, um empresário do segmento têxtil de 50 anos, foi baleada na cabeça, mas ainda não há informações sobre o estado de saúde.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado no 50º Distrito Policial do Itaim Paulista, na capital, por volta das 23 horas frentistas teriam flagrado o momento em que as vítimas, já baleadas, entraram em um posto na Avenida Marechal Tito, no Itaim Paulista, limite com Itaquaquecetuba.

Trevisan foi socorrido no Hospital Santa Marcelina, mas não resistiu. O pai dele esteve na delegacia às 14 horas desta quinta para comunicar o falecimento do filho.

Ainda conforme registro policial, uma funcionária do Hospital Santa Marcelina confirmou que o empresário deu entrada na unidade às 23h20, com ferimento na cabeça em estado gravíssimo, mas cerca de 20 minutos depois seus familiares, acompanhados de uma equipe de saúde que estava com uma ambulância UTI, o retiraram do hospital.

A funcionária enfatizou que ele foi retirado sem autorização do hospital e por isso foi registrado um boletim de ocorrência.

O LIBERAL não conseguiu entrar em contato com os familiares e a equipe médica que teria feito a transferência da vítima.

INVESTIGAÇÃO

A Polícia Civil apreendeu dois celulares pertencentes às vítimas, que estavam dentro da caminhonete. Os aparelhos serão analisados por peritos criminais.

A motivação e a identificação dos envolvidos no crime serão apuradas durante o inquérito. Até o fechamento desta matéria, ninguém havia sido preso.