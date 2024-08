Moradores de Americana falam o que esperam de quem vencer as eleições

Valorização do Centro e saúde estão entre as áreas mais citadas pelas pessoas ouvidas pelo LIBERAL

No dia 6 de outubro, os americanenses irão às urnas para eleger o prefeito e os 19 vereadores que vão compor a Câmara Municipal e tomar as principais decisões da cidade entre 2025 e 2028. O LIBERAL foi às ruas para conversar com a população e entender o que Americana espera de quem for eleito no pleito.

Os candidatos ao cargo máximo são Chico Sardelli (PL), atual prefeito que busca a reeleição, Maria Giovana (PDT) e Engenheiro Ricardo Pascote (União Brasil). Do trio, apenas Pascote nunca disputou um cargo público. Entre os principais pontos trazidos pelos munícipes, estão a valorização do Centro e melhorias no setor da saúde.

Fala, povo!

Joaquim Francisco, 67 anos, comerciante

“Eu espero que eles continuem fazendo uma coisa melhor por Americana. Dar mais atenção ao Centro da cidade que, ultimamente, está largado às traças, infelizmente. A próxima administração que entrar tem de ver com bons olhos isso”.

Joaquim Francisco, 67 anos, comerciante – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Andreia de Paula Melo, 45, prestadora de serviços de limpeza

“Espero que eles tomem vergonha na cara e venham mudar Americana, dar mais atenção aos pobres. Deviam dar mais atenção aos pobres e parar de dar atenção para os ricos, porque o pobre precisa mais do que o rico”.

Andreia de Paula Melo, 45, prestadora de serviços de limpeza – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Anderson Fernando Farias, 45, sign maker

“A saúde, sem sombra de dúvidas, é o que precisa melhorar. Acho que é muito bagunçado. Um novo hospital aqui seria bem-vindo. Além disso, moro na Praia Azul e acho que está abandonado, principalmente a parte da orla. O bairro está bem esquecido”.

Anderson Fernando Farias, 45, sign maker – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Nayra Rodrigues, 38, comerciante

“Acho que o Centro está sendo deixado de lado, estão focando em algumas áreas e esquecendo de outras. Seja o que está e permanecer ou o que entrar, temos de pensar em um todo, na população. Acho que falta incentivo na área central”.

Nayra Rodrigues, 38, comerciante – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Marcos Picoli, 75, aposentado

“Eu não vou votar mais, por conta da minha idade eu não preciso votar mais. Eu sempre votei e sempre pedi coisas para vereadores e prefeitos, mas nunca fui atendido. Então, para mim, quem ganhar não irá alterar nada”.

Marcos Picoli, 75, aposentado – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

*Estagiário sob supervisão de Rodrigo Alonso

