Moradores da Praia dos Namorados, em Americana, se reúnem há quase 30 anos para o ‘Dia da Criança’

Dalva de Oliveira, idealizadora da ação - Foto: Leonardo Matos/Liberal

Há 27 anos, o Dia das Crianças na Praia dos Namorados, em Americana, é celebrado em uma data diferente do resto do Brasil, além de ter uma leve alteração no nome, sendo chamado de “Dia de Criança”. A idealizadora dessa mudança é Maria Lucidalva dos Santos Pereira de Oliveira, de 56 anos, proprietária do famoso Quiosque da Dalva.

A comerciante explica que a alteração no nome se deve a dois fatores: primeiro, porque no dia 12 de outubro já há muitos eventos; e segundo, para evitar qualquer conotação religiosa, já que a ação une católicos, evangélicos, espíritas e todos que queiram colaborar. “É uma festa para divertir as crianças, oferecer a elas um momento alegre e inesquecível”, comenta.

Dalva, comerciante na região há quase 30 anos e moradora há 20, relembra que a iniciativa começou de forma modesta, a partir de uma conversa entre ela e as vizinhas Maria Cristina Pereira, Edirce Pedrosa, Maria Aparecida e Josefa dos Santos. “Na primeira edição, quase não havia nada, e nós mesmos nos vestimos de palhaços. Com o tempo, a festa cresceu e tomou a proporção que tem hoje.”

Programação

Este ano, o evento está marcado para acontecer neste domingo, a partir das 11h, com a expectativa de receber mais de cinco mil crianças. “Se o tempo estiver bom, esse número pode aumentar”, diz Dalva.

Entre as atrações estão apresentações teatrais de fantoches, coral evangélico, intervenções de dança com grupos de country, passinhos e zumba, além do show do cantor sertanejo Vini Drumond e de passeio no Barco Escola da Natureza.

O Dia de Criança também distribuirá 5 mil cachorros-quentes, 3 mil brinquedos, sorvetes e refrigerantes. Um dos destaques é o bolo gigante, com mais de 4 metros, preparado por Dalva e voluntários. “A produção começa no sábado à noite, e o bolo fica no ar condicionado para não derreter”, brinca.

Expectativa de público para este domingo é de 5 mil pessoas, caso o tempo esteja bom – Foto: Arquivo pessoal Diversos atrativos devem movimentar a Praia dos Namorados neste domingo – Foto: Arquivo pessoal

A iniciativa conta com o apoio de mais de 70 voluntários. “Até o pessoal das chácaras de luxo desce para ajudar, então é um evento que realmente envolve toda a comunidade.”

Legado

Em quase três décadas, Dalva confessa que já pensou em desistir, mas o amor pelas crianças sempre prevaleceu. Mesmo se recuperando de uma cirurgia de catarata, ela manteve a festa este ano.

“As crianças me cobram: ‘Tia Dalva, vai ter a festa?’ E os voluntários já se programam para ajudar, então sempre acontece.”

Após a perda de seu marido, vítima da Covid-19, ela quase parou, porém decidiu continuar em homenagem a ele, que era um dos voluntários mais engajados. “Ele amava tudo isso”, emociona-se.

Mãos que ajudam

Dalva explica que a festa só acontece graças à mobilização voluntária das pessoas e ao patrocínio de empresas, que contribuem com doações de produtos. “Não aceitamos dinheiro”, enfatiza.

Entre os patrocinadores estão, entre outros, a Pura Construtora e Incorporadora, AMR Cargas, Camargo Água, Rodonaves, Inntag Energia Solar, Quality Serviços, Garcia Empório de Carnes, Oriental Magazine, JC Mega Eventos, Raquel Bolos e Doces, Depósito de Construção Barbosa e Americana Foods.

Para ela, em todos esses anos, um dos momentos mais marcantes foi quando, diante de várias dificuldades, conseguiram o necessário para realizar o evento no último minuto.

“Antigamente, fazíamos uma paella e estávamos sem patrocínio para as carnes. Faltando meia hora para o mercado fechar, o Pura apareceu e perguntou o que precisávamos. Ele foi ao mercado e comprou tudo.”

Para ela, a ação foi providencial e algo vindo de Deus, assim como o envelope com dinheiro deixado anonimamente no caixa do quiosque, com o valor exato que faltava para comprar as placas de bolo. “Nunca soubemos quem fez a doação”, conta emocionada.

Ontem e hoje

Feliz com a história que construiu com o Dia de Criança, Dalva acredita que o evento se tornou uma lembrança feliz na infância de muitas pessoas, que hoje retornam como voluntários. “Tem gente que veio quando criança e agora traz os filhos e netos”, comemora.

Embora o Dia de Criança seja o maior evento, ao longo do ano eles realizam outras ações beneficentes, como eventos para crianças da Apae, campeonatos de pipa, contação de histórias e atividades para crianças com deficiência, como o Dia do Down. “É muito gratificante ver a alegria das crianças.”

Razões para se mobilizar

Nascida em Maceió, Dalva teve uma infância difícil, o que reforça seu desejo de realizar eventos em prol das crianças. “Para eu ter uma boneca, precisei vender sardinha na praia”, relembra, rindo.

Ativista ambiental, a comerciante foi presidente da associação dos moradores durante muito tempo, uma das líderes na revitalização da orla e é uma das vozes do projeto Limpa Salto Grande.

Além disso, encabeçou o plantio de 300 mudas em uma praça da região. “Cada árvore tem uma função específica. É um projeto bom para o meio ambiente e ajuda a conscientizar as crianças para que, um dia, elas também possam lutar pela Praia dos Namorados”, finaliza.