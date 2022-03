Moradores da Praia Azul reclamam de falta d’água constante

Mesmo com o início das obras da instalação da nova motobomba, anunciado pela Prefeitura de Americana em fevereiro, como uma das medidas para acabar com problemas no abastecimento de água na região do Pós-Anhanguera, moradores da Praia Azul reclamam de torneiras secas.

Moradora da Rua José de Campos Machado, Rita de Cássia da Cruz Alves Ribeiro, de 48 anos, relatou a reportagem do LIBERAL nesta segunda-feira (7) que o problema de falta d’água é diário. A situação para ela só não é pior por conta da caixa d’água que tem em casa. Apesar disso, a falta de avisos da prefeitura sobre desabastecimento é um impasse.

Rita de Cássia reclama da instabilidade de abastecimento de água na Praia Azul – Foto: Claudeci Júnior / O Liberal

“Se eles avisassem, pelo menos a gente se programava. Tem dias que acaba a água à tarde, às vezes à noite, não dá para se programar”, relata a moradora.

Na mesma rua, a aposentada Jauzira Paschoal Colangele, de 74 anos, sofre há mais de 20 anos com o desabastecimento. Em dezembro, na véspera de Natal, estava com a casa cheia de parentes e passou por constrangimento ao ficar com as torneiras secas.

Sensação é de abandono, diz aposentada sobre falta de água – Foto: Claudeci Júnior / O Liberal

“A gente aqui na Praia está abandonada. Quando liga lá [no DAE] eles falam que é o problema no reservatório e o que a gente tem a ver com isso? A conta a gente paga caro e todo dia falta água”, reclama a aposentada.

Moradora da Rua Abílio Rodrigues, a dona de casa Rosângela Aparecido de Brito, de 52 anos, mesmo tendo caixa d’água, ainda assim passa por apuros, principalmente para dar banhos no neto.

Rosângela afirma que dar banho nos netos é uma rotina exaustiva com a falta de água – Foto: Claudeci Júnior / O Liberal

“A gente não tem água para tomar banho, no banheiro não tem água para dar descarga, tem que deixar a porta fechada”, descreve a mulher, que mora há 28 anos no bairro.

Questionada a respeito da finalização das obras da motobomba, a administração municipal disse que a instalação “segue em andamento e a previsão continua sendo para concluir os serviços ainda na primeira quinzena de março”.

Em relação à possibilidade de comunicação dos horários da falta de água na Praia Azul, a prefeitura afirma que “o aviso prévio acontece sempre quando a falta é mais prolongada e atinge mais residências. Existem faltas mais pontuais em razão das manobras que são feitas diariamente para equilibrar a entrega de água nas áreas distintas do bairro (alta e baixa)”.