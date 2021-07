Moradores criam campanha de arrecadação para ajudar família que teve casa destruída em incêndio

A equipe da perícia foi ao local para investigar a possível causa do incêndio - Foto: Ernesto Rodrigues - O Liberal.JPG

Um grupo formado por moradores do bairro Parque Novo Mundo criou uma campanha de arrecadação de itens de higiene pessoal, roupas e calçados para ajudar a mãe e os dois filhos que tiveram a casa e seus pertences destruídos no incêndio que aconteceu na tarde desta segunda-feira (26), no Parque Universitário, em Americana.

De acordo com os organizadores da campanha, os moradores do bairro vizinho viram notícias sobre o incêndio, se solidarizaram com a família e resolveram criar uma força-tarefa para ajudar as três vítimas.

Bruna Constantino do Nascimento, de 24 anos, morava na residência com os dois filhos, um menino de 3 anos e uma bebê de oito meses. Os interessados em ajudar, podem doar roupas no tamanho 40 para a mãe e sapatos número 39. O filho veste calça tamanho 6 e usa sapatos tamanho 28. A bebê necessita de fraldas tamanho G. O grupo está arrecadando, ainda, itens de higiene pessoal para as vítimas.

As coletas das doações estão acontecendo em dois pontos da cidade: na clínica veterinária Parque Novo Mundo e na Academia Personal Place, também no mesmo bairro.

Incêndio

Por volta de 12h30 desta segunda-feira, um incêndio atingiu e destruiu uma casa na Rua Hortolândia, no Parque Universitário. Bruna relatou ao LIBERAL que havia saído de casa por volta das 7h da manhã e quando retornou, o imóvel já havia sido destruído pelas chamas. Dois cachorros que estavam no terreno da residência morreram durante o incêndio. As causas serão apuradas pela equipe da perícia da Polícia Civil.