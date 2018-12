Moradores cercam buraco com cavaletes na Rua Sergipe em Americana

Foto: Marcelo Rocha - O Liberal.JPG

Moradores precisaram colocar cavaletes para evitar acidentes em um buraco na Rua Sergipe, ao lado do Teatro Elis Regina, na Chácara Machadinho, em Americana. De acordo com o comerciante Anésio Pereira da Costa, de 65 anos, o buraco apareceu há mais de uma semana e tem preocupado os vizinhos.

“O buraco é bem grande e está muito perigoso”, afirmou o comerciante, que não sabe se chegou a ser registrado algum acidente no local e como a cratera surgiu. De acordo com Costa, a iniciativa de cercar o buraco com cavaletes foi de uma vizinha que estava preocupada com a situação.

Por meio da assessoria de imprensa da Prefeitura de Americana, a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos informou que vai encaminhar a reclamação sobre o buraco na Rua Sergipe à equipe de tapa-buracos para que o serviço seja incluído no cronograma.