Moradora relata perigo em área no Mathiensen

Uma área de terrenos na Rua das Graúnas, que se estende até a Rua das Seriemas, vem gerando a reclamação de moradores do Mathiensen, em Americana. O local está mal cuidado e acumula mato alto, segundo relato de uma autônoma de 46 anos, que pediu para não ser identificada.

“É um perigo constante, eu vi outro dia uma menina de nove anos olhando para o meio do mato. Eu falei ‘sai menina, é perigoso aqui, vai para tua casa’, aí ela olhou brava para mim e foi embora, aí saiu um homem de dentro [do terreno] erguendo as calças”, contou ao LIBERAL. Foto: Divulgação

Ela relata ainda que sente medo quando tem que andar pela região para ir até a sua casa no período noturno. “Um ajuda o outro. Esses dias cheguei em casa 20h30, a vizinha esperou eu entrar porque meu marido não estava aqui”, disse.

A Unidade de Serviços Urbanos informou que tem realizado notificações em todo o município com relação ao mato alto e que “será encaminhado fiscal a este local para verificar a situação e tomar as providências cabíveis”, diz a nota encaminhada ao LIBERAL.

LIBERAL NAS RUAS: Viu algo de errado no seu bairro? Um buraco na rua, um vazamento ou uma obra parada? Escreva para redacao@liberal.com.br ou envie mensagem para o WhatsApp do LIBERAL, no (19) 99271-2364.