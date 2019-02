Moradora reclama de terrenos no Jardim Boer

Foto: Divulgação

Dois terrenos descuidados têm incomodado moradores da Rua do Entusiasmo, no Jardim Boer, em Americana. Uma dona de casa de 33 anos, que pediu para não ser identificada, mora em uma casa que fica próxima aos dois locais que se tornaram foco de escorpiões. “São terrenos abandonados com mato muito alto, com bastante entulho, sujeira, material de construção, parte de um armário”, disse.

Ela afirma que desde quando ela mora no bairro, há cerca de três anos, o problema existe, mas que vem piorando nos últimos meses. “Algumas amigas disseram que encontraram aranha e escorpião”, detalhou a dona de casa, que contou ainda que durante esses anos os próprios moradores chegaram a limpar os terrenos por contra própria para impedir a incidência de animais.

A Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Americana informou que os imóveis já foram notificados no final de 2018, mas “de lá para cá já podem estar com mato novamente, visto as chuvas e altas temperaturas. A fiscalização retornará ao local”, diz a nota encaminhada ao LIBERAL.