Moradora reclama de mato na Praça José Rampazzo

A Praça José Rampazzo, na Rua dos Jequitibás, no Jardim São Paulo, está em estado de abandono há mais de dois anos, de acordo com uma atendente de 39 anos, que não quis ser identificada. Ela afirma que o local já foi um ponto importante de lazer na região e hoje não é frequentável.

Uma das queixas da mulher é em relação ao mato alto que toma conta da estrutura e atrai animais peçonhentos. “O cimento está levantado para cima. Minha mãe tem o costume de levar os animais para dar uma volta e caiu, se machucou, torceu a perna”, disse ao LIBERAL. Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

Além disso, os bancos da praça estão quebrados e a iluminação não se encontra nas melhores condições, segundo ela, o que afasta os frequentadores. “As famílias não vão mais lá”, completou.

A Unidade de Praças e Jardins informa que à manutenção será executada nos próximos dez dias. Os bancos serão trocados, enquanto a área de passeio e iluminação terão melhorias executadas pela Secretaria de Obras.

