Moradora reclama da falta de água no Parque Gramado

Desde a última quarta-feira, abastecimento ocorre por 1 hora apenas e depois as torneiras secam na Rua Segundo Mori

A intermitência de água na Rua Segundo Mori, no Parque Gramado, em Americana, tem atrapalhado os afazeres domésticos da dona de casa Irene Marcelino Oliveira. Segundo ela, desde quarta-feira, dia 7, o abastecimento ocorre por 1 hora apenas e depois as torneiras secam.

Irene Marcelino Olivier já convive com a falta d’água em sua residência há um bom tempo – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Ela relata que o bairro sempre sofre com o desabastecimento e dessa vez o problema ocorre especificamente na rua onde ela reside. Os vizinhos também perceberam a falta do recurso hídrico e estão improvisando para realizar as atividades de casa e higiene.

A moradora relata também que o problema ocorre desta vez só na sua rua e afirma que toda vez que procura o DAE (Departamento de Água e Esgoto) um argumento diferente é dado, como bomba quebrada, manutenção ou registro. A autarquia nunca passa uma previsão. “Não tem como lavar roupa”, reclamou.

Em nota, a prefeitura informou que o DAE iria enviar uma equipe ao local para detectar o que está ocorrendo e tomar as providências necessárias.

