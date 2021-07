Moradora reclama da Estrada da Balsa

A Estrada da Balsa é motivo de reclamação de uma moradora do Jardim da Balsa 2, em Americana. Ela conta que passa diariamente pelo local, que considera muito perigoso devido aos buracos na via e a falta de calçadas.

Estrada está cheia de buracos e ausência das calçadas oferece risco para os pedestres – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

“A estrada está precária. Não tem calçada, muitos buracos, alto fluxo de caminhões por conta das obras de condomínios. As bicicletas passam no canto da estrada, pedestres, pessoas com carrinhos de recicláveis. É perigoso. O carro anda desviando de buraco e de pessoas. Está bem complicado”, queixou-se a cidadã, que preferiu não se identificar.

Ela diz que a prefeitura deveria fazer a manutenção da via com uma frequência maior, e construir as calçadas para diminuir os riscos de acidentes.

A Prefeitura de Americana foi questionada sobre planos de melhorias no local, e respondeu através da assessoria de imprensa que “a Regional do Parque Gramado irá verificar o que está ocorrendo para tomar as devidas providências”.

