Moradora pede poda e extração de árvore na Praia Azul, em Americana

Os moradores da Rua Goiás, na região da Praia Azul, em Americana, convivem com problemas de falta de luz e de internet por conta das árvores, que necessitam de poda e atingem as fiações dos postes.

A reportagem do LIBERAL esteve no local nesta quinta-feira (26) e conversou com a moradora Denivalda Carnelossa, 68, que relatou que por diversas vezes precisou acionar a CPFL (Companhia Paulista de Força e Luz) e operadoras de telefonia para consertar os cabos. Em um trecho da via, os galhos das árvores chegam a encobrir a rua.

Árvores da Rua Goiás, na Praia Azul, atingem as fiações dos postes e prejudicam os moradores que precisam acionar constantemente os serviços de energia e de internet – Foto:

“Teve um dia que eu estava voltando para casa por essa rua, a pé e passei por essa árvore [que encobre a via]. Foi coisa de alguns segundos e caiu um galho enorme na rua. Se tivesse caído na minha cabeça, eu teria morrido”, relata Denivalda.

A dona de casa mora na esquina das ruas Goiás e Pará, e também se mostrou preocupada com uma árvore que está tombando e que, segundo ela, precisa ser extraída antes que caia em sua residência e na casa de um vizinho.

Árvore que está tombando rachou a calçada da Rua Goiás – Junior Guarnieri / Liberal

Moradora da região está preocupada com uma árvore que está tombando na Rua Goiás – Junior Guarnieri / Liberal

“Eu fiz um protocolo para a poda das árvores e o funcionário da prefeitura veio aqui, fez a poda de todas, menos essa [a que está tombando] porque, segundo ele, essa árvore é caso de extração. Aí eu fiquei preocupada”, disse Denivalda, que mostrou à reportagem vários protocolos que foram abertos na prefeitura.

“Já chamei a Defesa Civil, vereadores, fui até no Gabinete do Prefeito, em outubro do ano passado. Me prometeram que iriam retirar a árvore, mas até agora nada”, completou.

Em nota, a Secretaria de Meio Ambiente de Americana informou “que vai encaminhar um técnico ao local nos próximos dias para averiguar a situação e se é o caso de remoção da árvore específica citada”.